Il Milan non muore mai, Kjaer in zona Cesarini agguanta lo United: a Old Trafford finisce 1-1

vedi letture

Il Milan gioca ad armi pari a Old Trafford ed esce dal teatro dei sogni con un pareggio preziosissimo, ottenuto nei minuti di recupero. E non solo è ancora in piena corsa per qualificarsi, ma si presenterà a San Siro con il lusso di poter gestire la partita. Finisce 1-1, strappato al 92' e segno di come anche nell'emergenza, anche nelle difficoltà, anche sotto di un gol contro una squadra sulla squadra più forte, i ragazzi terribili di Stefano Pioli non mollano mai.

Mancano Ibrahimovic, Bennacer, Rebic, Théo Hernandez, Mandzukic e si aggiunge alla lista pure Romagnoli, ma nessuno sembra accorgersene: Milan che parte facendo la partita, e prima un fuorigioco di Leao, poi un tocco di mano ravvisato a Kessié prima che l'ivoriano gonfi la rete portano all'annullamento di due reti.

Manchester United che fatica a prendere le misure dei giovani terribili in maglia bianca, che non lasciano punti di riferimento. Ma alla fine sono proprio i red devils ad avere l'occasione migliore: al 38', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Bruno Fernandes prolunga sul secondo palo dove c'è Maguiere che da pochi passi calcia colpendo il palo. Sarebbe stato troppo crudele vedere la squadra di Solskjaer portarsi in vantaggio all'intervallo.

Ma è solo questione di poco tempo, perché se anche il Manchester United ha tanti assenti in campo ancora qualche giocatore che può fare la differenza, come Bruno Fernandes. Il portoghese dal suo arrivo un anno fa ha cambiato il volto ai red devils e questa sera gli è bastata una giocata, geniale, per risolvere la partita. Un assist per Diallo, anch'egli vecchia conoscenza del calcio italiano, e l'ivoriano non si fa pregare di testa. È il 50' e sembra finita, il Milan ha un attimo di sbandamento ma col passare dei minuti riprende a giocare come a inizio gara, non si arrende e anzi dà l'impressione di crederci. E fa bene, perché dagli sviluppi di un corner è il giocatore di maggior esperienza, Kjaer, a saltare più in alto di tutti battendo Henderson: 1-1 al 92'. E ora appuntamento a San Siro.