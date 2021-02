Napoli fra le valutazioni su Gattuso e l'Atalanta in Coppa: Manolas out, emergenza anche in difesa

vedi letture

C’è un Napoli che prepara la sfida di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta e c’è un Napoli che guarda con attenzione alla situazione della panchina di Gennaro Gattuso. Il ko contro il Genoa e più in generale un ultimo periodo dai risultati fin troppo altalenanti hanno portato Aurelio De Laurentiis a congelare il rinnovo di contratto già pronto per il tecnico e a sondare le disponibilità di altri allenatori, Rafa Benitez su tutti. Ma a meno di clamorosi colpi di scena, non dovrebbero esserci avvicendamenti da qui a fine stagione. Anche se le prossime sfide, con Atalanta e Juventus, potrebbero dire qualcosa in più in merito.

Parallelamente, come detto, c’è da pensare al campo e alla sfida di ritorno contro l’Atalanta dopo lo 0-0 dell’andata. Difficilmente Gattuso potrà riproporre la difesa a 3 vista all’andata ed il motivo è presto detto: oltre a Koulibaly, out per il Covid, nelle scorse ore si è fermato anche Manolas. Per il greco distorsione di secondo grado alla caviglia con interessamento del legamento e almeno 3 settimane di stop. La coppia di centrali potrebbe essere Rrahmani-Maksimovic, anche se non è da escludere l’accentramento di Di Lorenzo con Hysaj a destra. A centrocampo probabile l’impiego di Demme e Bakayoko nel 4-2-3-1, con fabian non ancora al top dopo lo stop causa Covid. I dubbi riguardano anche la punta: Osimhen è rientrato e potrebbe avere una chance dal primo minuto, ma non è da escludere la presenza di Lozano come terminale ultimo.

PROBABILI FORMAZIONI, tutti gli ultimi aggiornamenti sulle due semifinali di Coppa Italia