Atalanta e poi Juve: l'avventura di Gattuso a Napoli è al bivio. ADL lo conferma, ma a tempo

La sconfitta contro il Genoa pesa come un macigno in casa Napoli e a due giorni di distanza dal ko di Marassi la posizione di Rino Gattuso non sembra essere salda. L'esonero, almeno per adesso, non pare essere imminente, nonostante le voci su possibili contatti avuti tra Aurelio De Laurentiis e Rafa Benitez, per quello che sarebbe un ritorno dopo l'esperienza dello spagnolo all'ombra del Vesuvio dal 2013 al 2015. Le prossime gare saranno però decisive e lo stesso Gattuso non può certo dormire sonni tranquilli, visto che mercoledì dovrà fare visita all'Atalanta per cercare di staccare il pass per la finale di Coppa Italia, dopo lo 0-0 dell'andata al Diego Armando Maradona.

Vincere al Gewiss Stadium, o anche pareggiare con gol, vorrebbe dire tirare un grosso sospiro di sollievo per il tecnico azzurro, visto che andrebbe a centrare un obiettivo importantissimo per il club, ma in caso contrario le ombre sul suo esonero si infittirebbero sempre di più e rischierebbero di porlo di fronte a un bivio senza via d'uscita nel prossimo weekend, quando i partenopei saranno impegnati in casa contro la Juventus in campionato. A quel punto un'altra sconfitta potrebbe non essere tollerata, visto anche che con un ko il Napoli si allontanerebbe ancora di più dalle prime quattro posizioni della classifica.

Insomma, la doppia sconfitta contro Atalanta e Juve tra mercoledì e sabato sarebbe molto probabilmente fatale per Gattuso, che deve cercare di reagire dopo la sconfitta contro il Genoa: il tempo stringe e il rischio di terminare in anticipo la sua avventura a Napoli è concreto. Per il momento De Laurentiis lo ha confermato, ma con l'uscita dalla Coppa Italia e una brutta prova contro in bianconeri la situazione può degenerare.