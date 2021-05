Napoli, vittoria netta a La Spezia e secondo posto momentaneo: ma si ferma Mertens

Il Napoli dà un segnale chiaro. In corsa per la Champions ci sono anche gli uomini di Gattuso. Dopo il mezzo passo falso contro il Cagliari, i partenopei hanno subito rialzato la testa conquistando tre punti in casa dello Spezia e agganciando momentaneamente il secondo posto in attesa delle risposte di Atalanta e di Juve o Milan, queste ultime due avversarie domani sera. Una partita ben giocata dagli azzurri capaci di imporre un passivo di 0-3 fin dai primi quarantacinque minuti. Unico neo del pomeriggio è Dries Mertens. Dopo nemmeno dieci minuti dal suo ingresso in campo, il belga ha dovuto alzare bandiera bianca per un trauma distorsivo alla caviglia destra. Una brutta tegola, per un finale di campionato decisivo per la conquista di un posto in Champions League.