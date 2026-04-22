Nel caos generale, gioisce la Lega Pro. Zola premiato con la Stella d'Oro al Merito Sportivo

Una giornata, quella da poco trascorsa, nella quale si attendeva l'esito dell'udienza del Collegio di Garanzia del CONI, che si sarebbe dovuto pronunciare su uno dei vari ricorsi presentati dal Trapani, ma niente è stato pubblicato, e per capire se i granata riavranno indietro almeno 7 punti - che riscriverebbero la classifica dopo la retrocessione del club in Serie D - si dovrà forse attendere la giornata odierna. Poi tirare le somme.

Intanto però, in un momento sicuramente complicato e con la stagione che ha visto caos dall'inizio alla fine tra penalizzazioni ed esclusioni dal torneo, la Lega Pro ha potuto gioire, perché il vicepresidente Gianfranco Zola è stato premiato al CONI con la Stella d'Oro al Merito Sportivo, ricevuta - come ha detto subito dopo - per un servizio iniziato proprio nella lega della terza serie professionistica italiana con Matteo Marani, ormai tre anni e mezzo fa. Non è mancato un appunto anche sulla riforma che porta il suo nome, e che "ha dato finora risultati incoraggianti, anche se c'è ancora tanto da fare, il lavoro con i giovani è lungo: abbiamo avuto un incremento del numero dei giovani che giocano, soprattutto i giovani che arrivano dal settore giovanile della propria squadra e che poi vanno a finire a giocare in prima squadra".

Ricordiamo infine che questo titolo gli è stato conferito dopo che, il 14 aprile, era stato nominato Commendatore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia tenuta al Quirinale. Titoli che si aggiungono a quello di Baronetto del Regno Unito, conferitogli dalla regina Elisabetta in quello che appare oggi un lontano 2004.