Non solo Ibra-Lukaku e Juve-Inter, la Procura FIGC apre inchiesta su Totti? La replica su TMW

vedi letture

Giorni caldi per la Procura della FIGC. Già occupata col caso Ibrahimovic-Lukaku, che potrebbe anche chiudersi con un patteggiamento, l’ufficio guidato dal dott. Chiné ha aperto in giornata un fascicolo relativo a Juventus-Inter. Ma il suo lavoro, secondo diverse indiscrezioni, non sarebbe finito qui: su esposto dell’AIACS (l’associazione che riunisce gli agenti calcistici), infatti, gli inquirenti federali avrebbero aperto un altro fascicolo, in questo caso senza annunciarlo pubblicamente. Nel mirino dell’inchiesta, che sarebbe iniziata da qualche tempo ma venuta alla luce solo ora, vi sarebbe l'operato della CT10 Management, la società di consulenza e scouting di Francesco Totti. L'obiettivo sarebbe capire se l'ex capitano giallorosso eserciti o meno la funzione del procuratore sportivo senza però averne il titolo. Un’accusa non nuova per l’ex capitano della Roma, che attraverso le colonne di TMW ha voluto nuovamente dire la sua sull’argomento: “Ribadisco come già precisato il 18 agosto 2020 che non esercito l’attività di agente sportivo, ma svolgo esclusivamente l‘ attività di scouting in conformità a tutte le disposizioni previste dalla legge, nonché dai regolamenti FIGC e CONI”. All’assoagenti non ne sono convinti e non è una novità, la Procura pare volerci vedere chiaro.