Noslin inguaia la Cremonese, Lazio verso la Coppa Italia al top della forma

La Lazio vince in rimonta sul campo della Cremonese e inguaia i grigiorossi, ora a -4 dal Lecce quando mancano tre giornate alla fine. Allo "Zini" finisce 1-2, la decidono i cambi con Tijjani Noslin che entra a inizio ripresa, serve l'assist per Isaksen e nei minuti di recupero segna il gol della vittoria con uno splendido tiro a giro. Cremonese che si era illusa col gol di Bonazzoli, poi paga l'essersi esposta troppo, subendo il pari su ripartenza avversaria.

L'effetto Giampaolo è già finito, con la Cremo che dal suo arrivo ha vinto solo una partita, la prima della sua gestione. E la media punti rispetto a Davide Nicola è identica. Lazio che si conferma in grande stato di forma: 17 punti nelle ultime 8 partite, solo la Juve ha fatto meglio. I biancocelesti si portano a -4 dall'Atalanta e che potrebbe persino sperare di agguantare il settimo posto che varrebbe la Conference League, un salvagente nel caso i biancocelesti non dovessero vincere la Coppa Italia. Sarri applaude la prova dei suoi e coglie l'occasione per attaccare la Lega Serie A, per la scelta di far giocare il derby della penultima giornata alle 12.30, a seguito della contemporanea finale degli Internazionali di Tennis.