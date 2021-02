Osimhen dimesso dall'Ospedale di Bergamo, salta Granada. Gattuso ancora saldo

Dopo la grande paura, il grande sospirone di sollievo. Perché Osimhen, finito a terra durante la partita contro l'Atalanta in seguito a un intervento di Romero, è stato dimesso dall'Ospedale di Bergamo dopo una notte di controlli. Nella giornat a di oggi ci saranno ulteriori controlli, ma pare che il peggio sia passato. Eppure non è stata una situazione da prendere troppo sotto gamba, visto che l'attaccante non aveva ricordi dell'accaduto e salterà sicuramente il Granada, mentre è in dubbio per domenica prossima.

Intanto continua il periodo agitato in casa Napoli. Dopo la sconfitta De Laurentiis ha pensato anche al ritiro punitivo, soluzione poi bypassata ma che rimane comunque una soluzione post Granada, soprattutto senza qualificazione (molto difficile). Invece Gattuso pare avere ancora la fiducia, nonostante il momento tutt'altro che semplice.