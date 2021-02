Napoli, De Laurentiis furioso dopo il ko con l'Atalanta: ha pensato anche al ritiro punitivo

vedi letture

Clima teso in casa Napoli dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Secondo quanto riportato da La Repubblica Aurelio De Laurentiis era furioso dopo la gara, ha pensato a un ritiro punitivo e ha ordinato il silenzio stampa. Gattuso ha l'alibi delle molte assenze, ma non si vede la via d'uscita dal tunnel. Fare i conti con l'emergenza sta diventando per il Napoli una insopportabile regola.