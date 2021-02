Parma, col Bologna ottava sconfitta nelle ultime dieci gare. Al Tardini finisce 0-3

Ottava sconfitta nelle ultime dieci partite per il Parma di Roberto D’Aversa. Al Tardini è il Bologna a conquistare il derby con un perentorio 0-3. Decidono la doppietta di Barrow e il gol sul finale di Orsolini. Fra i ducali l’unico a salvarsi è Kucka, mentre il gioiellino Zirkzee mette in mostra un paio di colpi ma quando il match era già deciso. "Il risultato col Bologna lo determina il fatto che magari abbiamo preso il primo gol su palla inattiva con una difesa che aveva un'altezza media di 1,85 - spiega Roberto D'Aversa nel dopopartita -. Sul secondo eravamo in otto dietro la linea della palla. La differenza non la fa il sistema di gioco ma la cattiveria e la voglia di portare a casa il risultato, questo al momento non ce l'abbiamo e va ritrovato".