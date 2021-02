Le pagelle del Parma - Buio al Tardini. Si salva solo Kucka. Due scintille da Zirkzee

Parma-Bologna 0-3

Marcatori: 12’ e 33’ Barrow, 92' Orsolini

Sepe 5 - Spiazzato da Barrow in entrambi i gol. Forse sul secondo poteva fare qualcosa in più. Male sul 3-0 di Orsolini

Bani 5 - Ex di turno del match. Da un suo fallo ai 20 metri nasce il vantaggio felsineo. Per il resto soffre la presenza di Sansone dalla sua parte. (dal 45’ Man 5,5 - Entra per fare l’esterno destro del tridente offensivo ma la squadra pare aver alzato bandiera bianca)

Osorio 5 - Nel primo tempo funge da perno centrale della difesa a tre e soffre. Nella seconda frazione con la difesa a quattro sembra un po’ più a suo agio.

Bruno Alves 5 - Gioca centrale di sinistra nel tridente difensivo e prova a lanciare la squadra ma senza grande costrutto. Un pochino meglio nella ripresa

Conti 5 - Inizio impreciso condito anche da un cartellino giallo. In avanti neanche uno spunto positivo.

Kucka 6- E’ il più pimpante dei suoi fin dalle prime battute del match. Se c’è un giocatore che merita la sufficienza piena fra i ducali nonostante la sconfitta e la brutta prestazione questo è senza dubbio lui. (dall’81’ Hernani sv)

Brugman 5,5 - Gestisce i tempi del gioco ducale. Buona conclusione al 28’ che impensierisce Skurupski. Nella mediocrità assoluta del Parma appare comunque fra i meno peggio. (dal 55’ Cyprien 5 - Entra male. Da parte sua alcun apporto positivo)

Kurtic 4,5 - Non si vede praticamente mai. (dal 70’ Mihaila 6 - Un buon tiro. E’ senza dubbio il migliore fra i subentranti scelti da D’Aversa)

Gagliolo 5 - Schierato esterno di centrocampo non rende al meglio. Nel secondo tempo torna a fare il terzino e l’occasione migliore dei suoi arriva proprio da una sua conclusione

Gervinho 4,5 - Un fantasma per i primi 45’ di gioco. Deve stare centrale ma automaticamente va sull’esterno sinistro per trovarsi spazi e palloni. Peccato ci sia anche Tomiyasu. Negli ultimi minuti del match sembra un po’ più mobile ma in maniera assolutamente sterile.

Cornelius 4,5 - Un paio di sponde nella prima frazione e niente altro. Ma davvero niente altro. (dal 55’ Zirkzee 5,5 - Esordio in Serie A per il gioiellino del mercato ducale. La gara sembra già compromessa e lui si fa notare per un paio di spunti a ridosso del 90’)

All. D’Aversa 4,5 - Nel primo tempo la squadra è schierata con 3-5-2 e non ha né tempi di gioco né le giuste misure. Il Bologna sente l’odore del sangue e ne approfitta. Nella ripresa si torna al 4-3-3 e le cose vanno un pochino meglio anche se la gara non appare mai in discussione. La sensazione, ad oggi, è che questo Parma sia la squadra più in difficoltà dell’intero campionato. Gli innesti del mercato possono essere l’ultima ancora di salvezza per evitare l’irreparabile.