Pirlo perde anche De Ligt, positivo al Covid: strada in salita verso il derby d'Italia

Salgono a tre i casi di contagio da Coronavirus in casa Juventus. Dopo Alex Sandro e Juan Cuadrado, i bianconeri perdono anche Matthijs De Ligt: il difensore olandese è infatti risultato positivo agli ultimi test effettuati. Una tegola non da poco per Andrea Pirlo, soprattutto considerando il tour de force che aspetta la Vecchia Signora: domenica c’è il Sassuolo, in settimana la Coppa Italia contro il Genoa e poi domenica 17 il derby d’Italia contro l’Inter. Pressoché impossibile recuperare De Ligt in vista della sfida ai nerazzurri, così come Alex Sandro: maggiori speranze sono riposte in Cuadrado, risultato positivo prima dell’olandese e asintomatico sin da subito a differenza del brasiliano.