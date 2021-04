Pokerissimo Champions: Insigne show nel Napoli di Gattuso. E piace anche ad ADL

Una vittoria strepitosa e un pokerissimo meritato: il Napoli vince per 5-2 contro la Lazio regalando emozioni e spettacolo. Due volte Insigne, Politano, Mertens e Osimhen stendono i biancocelesti in rete con Immobile e Milinkovic quando di fatto la gara era oramai chiusa. Silenzio stampa e nessuna dichiarazione prima e dopo la partita, 'per scaramanzia', le pagelle di Tuttomercatoweb.com premiano anche la partita spettacolare di Zielinski, definito 'artista'.

Ad aprire la gara, un rigore assegnato al Napoli. Questa la ricostruzione di Tuttomercatoweb.com: "intervento nell'area del Napoli con Hysaj che con la mano tocca la spalla di Lazzari, sbilanciandolo e atterrandolo. Rigore? No. Di Bello va al VAR e decreta il tiro dagli undici metri per un precedente tocco di Milinkovic sulla testa di Manolas. Prima della ripartenza biancoceleste, infatti, dopo un cross al centro il serbo è andato col piede a martello. Il replay sembra evidenziare il tocco sul pallone con la punta del piede ma, coi tacchetti, va a impattare sul volto di Manolas. Il greco è andato a terra e poi sulla ripartenza l'atterramento di Lazzari. Ma Di Bello, una volta al VAR, ha rivisto solo (perché primo in ordine temporale) il fallo in area Lazio".