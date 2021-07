Pretattica o no? Martinez dice di no, Witsel lo tradisce: Hazard e De Bruyne stanno meglio

Pretattica o no? Roberto Martinez giura di no, ma qualche dubbio resta. Il ct del Belgio, che si appresta a sfidare l’Italia, non ha e soprattutto non dà ancora certezze sulle condizioni di Kevin De Bruyne ed Eden Hazard: “Come sapete non sono stati in grado di allenarsi oggi, mancheranno altre 24 ore e sono positive per il recupero. È una corsa contro il tempo per prendere una decisione”. Spende parole importanti per l’Italia: “Si affrontano le due squadre più forti di Euro 2020, un peccato sfidarsi in un quarto di finale”. Sui due spauracchi azzurri, si tradisce invece Axel Witsel: “Stanno meglio, siamo positivi. Non sappiamo se giocheranno ma lo scopriremo domani. Si sentono meglio”. Peccato che ufficialmente non si allenino, anche se a telecamere spente dovrebbe essere tutto il contrario. Rimangono i due più grandi interrogativi di formazione: KdB salvo sorprese ci sarà, mentre Hazard è oggettivamente più complicato da vedere sin dal primo minuto. Favorito un “italiano” come Mertens a Carrasco per prenderne il posto.

