Risoluzione e firma fino al 2023: tutto in un giorno per Di Francesco, che riparte da Verona

Era nell'aria da giorni, ma la fumata bianca è arrivata soltanto nella serata di ieri. Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore dell'Hellas Verona, club con cui ha firmato un contratto fino al giugno del 2023. Si era capito che era il giorno giusto già nel pomeriggio, quando il Cagliari aveva reso nota la risoluzione del contratto del tecnico pescarese, aprendo così le porte alla firma con la società di Setti. All'uscita dalla sede veronese, il tecnico è apparso sorridente e pronto per iniziare il lavoro nel suo nuovo club dopo due esperienze negative con Sampdoria e Cagliari, l'allenatore ora si potrà mettere ufficialmente in moto per la costruzione della squadra in vista della prossima stagione.