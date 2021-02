Samp, pericolo scampato. Tra alti e bassi, Ranieri continua a chiedersi dove puntare

Qual è l’obiettivo della Sampdoria? La domenica non fuga l’interrogativo: i blucerchiati agguantano in rimonta il Benevento, sul risultato di 1-1. Decisiva la rete di Keita, ma soprattutto l’ingresso di Mikkel Damsgaard (migliore in campo, qui le pagelle), dopo una partita dal doppio volto: nel primo tempo, buona prova della Samp di Claudio Ranierii, che ha poi speso parole dure per la squadra vista la ripresa, nella quale i sanniti sono passati in vantaggio e hanno anche rischiato di vincere. Il punto fa comodo in ottica salvezza, ma alcune prestazioni legittimerebbero qualche ambizione in più per la squadra ligure. Potrei ma non voglio o vorrei ma non posso? La Doria convince spesso e volentieri, alle volte si ferma e quasi s’accontenta. Da Benevento torna a casa con il primo pareggio dal 30 novembre a questa parte: niente drammi, ma neanche esaltazioni per il pericolo scampato.