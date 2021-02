Un punto a testa: Keita risponde a Caprari, la Sampdoria riprende il Benevento. 1-1 al Vigorito

vedi letture

Benevento-Sampdoria finisce 1-1: Keita risponde a Caprari.

Un gol per parte, entrambi nel secondo tempo. Un punto a testa: Benevento e Sampdoria concludono sul risultato di 1-1 una sfida che conferma il buon campionato dei sanniti e non dissipa i dubbi su dove possano arrivare i blucerchiati. Passano in vantaggio i padroni di casa con l’ex Gianluca Caprari, nel finale arriva il pareggio di Baldé Keita, propiziato da Mikkel Damsgaard, talento cristallino e dirompente che cambia con le sue accelerazioni la partita. Giocata ad alti ritmi da entrambe le parti: dopo un primo tempo senza reti e qualche emozione, nella ripresa tra errori (clamoroso quello di Audero sull’1-0) e giocate la gara del Vigorito s’accende e perfino diverte. In classifica resta avanti la Samp, che non pareggiava addirittura dal 30 novembre contro il Torino. Passetto avanti verso la salvezza per Filippo Inzaghi: il tecnico giallorosso, d’altra parte, aveva assaporato il sapore del ritorno alla vittoria e se l’è vista sfuggire dalle mani.

LE SCELTE INIZIALI: INZAGHI TORNA A QUATTRO, OUT QUAGLIARELLA - Il tecnico sannita torna allo schieramento difensivo che gli ha dato più soddisfazioni. Insigne e Caprari alle spalle di Lapadula, si rivede Schiattarella in regia dal primo minuto. Nella Samp fuori Quagliarella: al 1’ gioca Torregrossa con Keita. Preferito Tonelli a Yoshida in difesa.

PRIMO TEMPO SENZA GOL, PERICOLI DALLA SAMP - Nel pre-gara c’è spazio per il ricordo di Carmelo Imbriani, scomparso il 15 febbraio di otto anni fa e mai dimenticato al Vigorito. I blucerchiati sbloccano la partita al 22’ con Torregrossa, ma Aureliano giustamente annulla per la posizione di fuorigioco dell’ex Brescia. Pochi minuti dopo Montipò chiude in qualche modo su Thorsby da due passi. Le principali emozioni dei primi 45 minuti arrivano nel finale di frazione: ancora Montipò protagonista su Keita da fuori. Sul ribaltamento di fronte il Benevento arriva al tiro con Caprari, impreciso di poco dalla distanza. Le due squadre rientrano così all’intervallo senza gol, con cinque ammoniti e i maggiori pericoli costruiti dalla formazione di Ranieri: lo 0-0 è giusto dovuto anche all’altissima intensità di pressing portato avanti da ambe le parti.

TUTTO NEL SECONDO TEMPO: CAPRARI E KEITA. DAMSGAARD CAMBIA LA GARA - Quasi all’ora di gioco, ecco il gol dell’ex: lo segna Caprari, aiutato da Audero che si dimentica di coprire il primo palo su un cross abbastanza innocuo. Clamorosa la topica del portiere scuola Juve, il Benevento legittima con la rete i segnali di crescita intravisti appena prima di rientrare negli spogliatoi. Incassata la rete, la Samp sbanda e questa volta sempre Audero si rende protagonista in positivo in almeno due occasioni chiave. Ranieri prova a incidere con i cambi: dentro Damsgaard e Yoshida, inizialmente non Quagliarella che entra solo a 13’ dalla fine. L’ingresso decisivo è quello del giovane danese, che mette a ferro e fuoco la difesa sannita: all’80’ salta Barba, arriva sul fondo e crossa. Tutto facile per Keita, comunque tra i migliori, e che in questo caso deposita agilmente nella porta vuota alle spalle di Montipò. È 1-1 e la partita si riaccende: nel finale alto occasione Benevento con Sau.

Il tabellino

BENEVENTO-SAMPDORIA 1-1

(55’ Caprari; 80’ Keita)

Ammoniti: 13’ Tuia, 31’ Improta, 41’ Depaoli, 70’ Ionita nel Benevento. 6’ Silva, 48’ Tonelli nella Sampdoria.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Tuia (82’ Caldirola), Barba; Ionita, Schiattarella, Improta (75’ Foulon); Caprari (75’ Sua), Insigne (67’ Viola); Lapadula (82’ Di Serio). Allenatore: Filippo Inzaghi.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli (64’ Yoshida), Colley, Augello; Candreva (64’ Damsgaard), Silva (77’ Ekdal), Thorsby (77’ Verre), Jankto; Torregrossa (77’ Quagliarella), Keita Balde. Allenatore: Claudio Ranieri.