Samp, un pari che va inaspettatamente stretto. E Quagliarella anche quest'anno in doppia cifra

Una Sampdoria che esce a testa alta da San Siro dopo l'1-1 finale e dopo aver assaporato a lungo una vittoria che non sarebbe certamente stata immeritata, anzi. Basti pensare che Audero è stato inoperoso per quasi tutta la partita. Claudio Ranieri contro il Milan ha giocato aggredendo subito i rossoneri, costringendoli a difendere e annullando gli attacchi avversari con un fuorigioco applicato in modo perfetto, tanto da rendere inoffensivo Ibrahimovic. Un paio di interventi di Donnarumma negano un vantaggio meritato nel primo tempo, nella ripresa la vecchia volpe Quagliarella approfitta di un imperdonabile errore di Théo Hernandez e sigla il suo decimo gol con uno splendido pallonetto. Per il quinto anno consecutivo va in doppia cifra. Compattezza, intensità. E un dispendio di energie notevole, a maggior ragione dopo l'espulsione di Adrien Silva al 59'. Un colpo di Hauge all'87' manda in frantumi i sogni di gloria, un palo centrato da Kessie (con deviazione provvidenziale di Bereszynski) evita il peggio. Colley e il sempreverde Quagliarella i migliori in campo. Claudio Ranieri al termine della partita applaude i suoi.