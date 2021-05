Serie A, la classifica aggiornata: Parma in B, il Torino si porta a +3 dalla zona rossa

Dopo tre anni di Serie A, tutti portati a termine da Roberto D'Aversa, per il Parma è Serie B matematica, addirittura a quattro giornate dalla fine del campionato. Per i ducali una stagione assolutamente disastrosa, che non si è ancora conclusa ma i tifosi ducali vorrebbero finisse il prima possibile. Bel salto in avanti, al contrario, per il Torino, che non fallisce l'occasione di prendersi i tre punti e allontanare la zona calda della classifica. Di seguito la graduatoria aggiornata dopo tutti i risultati del 34° turno di Serie A:

Inter 82

Atalanta 69

Juventus 69

Milan 69

Napoli 67

Lazio 64*

Roma 55

Sassuolo 53

Sampdoria 45

Verona 42

Udinese 39

Bologna 39

Genoa 36

Fiorentina 35

Torino 34*

Spezia 34

Cagliari 32

Benevento 31

Parma 20*

Crotone 18

* Una partita in meno