Serie A, tutto il calendario 2021/22: Napoli-Juventus e Milan-Lazio i primi big match

L'Europeo si è concluso da pochi giorni, ma le squadre di Serie A sono già al lavoro da tempo e ora potranno farlo con un obiettivo ben preciso in mente: tra mezz'ora infatti si comporrà il nuovo calendario del massimo campionato italiano. Le 38 giornate del nuovo campionato sono state svelate e per la prima volta nella storia della Serie A, non ci c'è corrispondenza tra i due gironi, con il ritorno che segue un ordine diverso rispetto all'andata. Di seguito il calendario integrale:

1^ GIORNATA - 22 agosto 2021

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Hellas Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

2^ GIORNATA - 29 agosto 2021

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Hellas Verona-Inter

Juventus-Empoli

Lazio-Spezia

Milan-Cagliari

Salernitana-Roma

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Venezia

3^ GIORNATA - 12 settembre 2021

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Hellas Verona

Cagliari-Genoa

Empoli-Venezia

Milan-Lazio

Napoli-Juventus

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Inter

Spezia-Udinese

Torino-Salernitana

4^ GIORNATA - 19 settembre 2021

Empoli-Sampdoria

Genoa-Fiorentina

Hellas Verona-Roma

Inter-Bologna

Juventus-Milan

Lazio-Cagliari

Salernitana-Atalanta

Sassuolo-Torino

Udinese-Napoli

Venezia-Spezia

5^ GIORNATA - 22 settembre 2021

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Genoa

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Inter

Milan-Venezia

Roma-Udinese

Salernitana-Hellas Verona

Sampdoria-Napoli

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

6^ GIORNATA - 26 settembre 2021

Empoli-Bologna

Genoa-Hellas Verona

Inter-Atalanta

Juventus-Sampdoria

Lazio-Roma

Napoli-Cagliari

Sassuolo-Salernitana

Spezia-Milan

Udinese-Fiorentina

Venezia-Torino

7^ GIORNATA - 3 ottobre 2021

Atalanta-Milan

Bologna-Lazio

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Napoli

Hellas Verona-Spezia

Roma-Empoli

Salernitana-Genoa

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Inter

Torino-Juventus

8^ GIORNATA - 17 ottobre 2021

Cagliari-Sampdoria

Empoli-Atalanta

Genoa-Sassuolo

Juventus-Roma

Lazio-Inter

Milan-Hellas Verona

Napoli-Torino

Spezia-Salernitana

Udinese-Bologna

Venezia-Fiorentina

9^ GIORNATA - 24 ottobre 2021

Atalanta-Udinese

Bologna-Milan

Fiorentina-Cagliari

Inter-Juventus

Roma-Napoli

Salernitana-Empoli

Sampdoria-Spezia

Sassuolo-Venezia

Torino-Genoa

Hellas Verona-Lazio

10^ GIORNATA - 27 ottobre 2021

Cagliari-Roma

Empoli-Inter

Juventus-Sassuolo

Lazio-Fiorentina

Milan-Torino

Napoli-Bologna

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Genoa

Udinese-Hellas Verona

Venezia-Salernitana

11^ GIORNATA - 31 ottobre 2021

Atalanta-Lazio

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Spezia

Genoa-Venezia

Inter-Udinese

Roma-Milan

Salernitana-Napoli

Sassuolo-Empoli

Torino-Sampdoria

Hellas Verona-Juventus

12^ GIORNATA - 7 novembre 2021

Cagliari-Atalanta

Empoli-Genoa

Juventus-Fiorentina

Lazio-Salernitana

Milan-Inter

Napoli-Hellas Verona

Sampdoria-Bologna

Spezia-Torino

Udinese-Sassuolo

Venezia-Roma

13^ GIORNATA - 21 novembre 2021

Atalanta-Spezia

Bologna-Venezia

Fiorentina-Milan

Genoa-Roma

Inter-Napoli

Lazio-Juventus

Salernitana-Sampdoria

Sassuolo-Cagliari

Torino-Udinese

Hellas Verona-Empoli

14^ GIORNATA - 28 novembre 2021

Cagliari-Salernitana

Empoli-Fiorentina

Juventus-Atalanta

Milan-Sassuolo

Napoli-Lazio

Roma-Torino

Sampdoria-Hellas Verona

Spezia-Bologna

Udinese-Genoa

Venezia-Inter

15^ GIORNATA - 1 dicembre 2021

Atalanta-Venezia

Bologna-Roma

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Milan

Inter-Spezia

Lazio-Udinese

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Napoli

Torino-Empoli

Hellas Verona-Cagliari

16^ GIORNATA - 5 dicembre 2021

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Udinese

Juventus-Genoa

Milan-Salernitana

Napoli-Atalanta

Roma-Inter

Sampdoria-Lazio

Spezia-Sassuolo

Venezia-Hellas Verona

17^ GIORNATA - 12 dicembre 2021

Fiorentina-Salernitana

Genoa-Sampdoria

Inter-Cagliari

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Sassuolo-Lazio

Torino-Bologna

Udinese-Milan

Venezia-Juventus

Hellas Verona-Atalanta

18^ GIORNATA - 19 dicembre 2021

Atalanta-Roma

Bologna-Juventus

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Sassuolo

Lazio-Genoa

Milan-Napoli

Salernitana-Inter

Sampdoria-Venezia

Spezia-Empoli

Torino-Hellas Verona

19^ GIORNATA - 22 dicembre 2021

Empoli-Milan

Genoa-Atalanta

Hellas Verona-Atalanta

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Spezia

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Bologna

Udinese-Salernitana

Venezia-Lazio

20^ GIORNATA - 6 gennaio 2022

Atalanta-Torino

Bologna-Inter

Fiorentina-Udinese

Juventus-Napoli

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Salernitana-Venezia

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Genoa

Spezia-Hellas Verona

21^ GIORNATA - 9 gennaio 2022

Cagliari-Bologna

Empoli-Sassuolo

Genoa-Spezia

Hellas Verona-Salernitana

Inter-Lazio

Napoli-Sampdoria

Roma-Juventus

Torino-Fiorentina

Udinese-Atalanta

Venezia-Milan

22^ GIORNATA - 16 gennaio 2022

Atalanta-Inter

Bologna-Napoli

Fiorentina-Genoa

Juventus-Udinese

Milan-Spezia

Roma-Cagliari

Salernitana-Lazio

Sampdoria-Torino

Sassuolo-Hellas Verona

Venezia-Empoli

23^ GIORNATA - 23 gennaio 2022

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Roma

Genoa-Udinese

Hellas Verona-Bologna

Inter-Venezia

Lazio-Atalanta

Milan-Juventus

Napoli-Salernitana

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

24^ GIORNATA - 6 febbraio 2022

Atalanta-Cagliari

Bologna-Empoli

Fiorentina-Lazio

Inter-Milan

Juventus-Hellas Verona

Roma-Genoa

Salernitana-Spezia

Sampdoria-Sassuolo

Udinese-Torino

Venezia-Napoli

25^ GIORNATA - 13 febbraio 2022

Atalanta-Juventus

Empoli-Cagliari

Genoa-Salernitana

Hellas Verona-Udinese

Lazio-Bologna

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Sassuolo-Roma

Spezia-Fiorentina

Torino-Venezia

26^ GIORNATA - 20 febbbraio 2022

Bologna-Spezia

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Sassuolo

Juventus-Torino

Roma-Hellas Verona

Salernitana-Milan

Sampdoria-Empoli

Udinese-Lazio

Venezia-Genoa

27^ GIORNATA - 27 febbraio 2022

Atalanta-Sampdoria

Empoli-Juventus

Genoa-Inter

Hellas Verona-Venezia

Lazio-Napoli

Milan-Udinese

Salernitana-Bologna

Sassuolo-Fiorentina

Spezia-Roma

Torino-Cagliari

28^ GIORNATA - 6 marzo 2022

Bologna-Torino

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Hellas Verona

Genoa-Empoli

Inter-Salernitana

Juventus-Spezia

Napoli-Milan

Roma-Atalanta

Udinese-Sampdoria

Venezia-Sassuolo

29^ GIORNATA - 13 marzo 2022

Atalanta-Genoa

Fiorentina-Bologna

Hellas Verona-Napoli

Lazio-Venezia

Milan-Empoli

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Juventus

Spezia-Cagliari

Torino-Inter

Udinese-Roma

30^ GIORNATA - 20 marzo 2022

Bologna-Atalanta

Cagliari-Milan

Empoli-Hellas Verona

Genoa-Torino

Inter-Fiorentina

Juventus-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Lazio

Sassuolo-Spezia

Venezia-Sampdoria

31^ GIORNATA - 3 aprile 2022

Atalanta-Napoli

Fiorentina-Empoli

Hellas Verona-Genoa

Juventus-Inter

Lazio-Sassuolo

Milan-Bologna

Salernitana-Torino

Sampdoria-Roma

Spezia-Venezia

Udinese-Cagliari

32^ GIORNATA - 10 aprile 2022

Bologna-Sampdoria

Cagliari-Juventus

Empoli-Spezia

Genoa-Lazio

Inter-Hellas Verona

Napoli-Fiorentina

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Milan

Venezia-Udinese

33^ GIORNATA - 17 aprile 2022

Atalanta-Hellas Verona

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Venezia

Juventus-Bologna

Lazio-Torino

Milan-Genoa

Napoli-Roma

Sampdoria-Salernitana

Spezia-Inter

Udinese-Empoli

34^ GIORNATA - 24 aprile 2022

Bologna-Udinese

Empoli-Napoli

Genoa-Cagliari

Hellas Verona-Sampdoria

Inter-Roma

Lazio-Milan

Salernitana-Fiorentina

Sassuolo-Juventus

Torino-Spezia

Venezia-Atalanta

35^ GIORNATA - 1 maggio 2022

Atalanta-Salernitana

Cagliari-Hellas Verona

Empoli-Torino

Juventus-Venezia

Milan-Fiorentina

Napoli-Sassuolo

Roma-Bologna

Sampdoria-Genoa

Spezia-Lazio

Udinese-Inter

36^ GIORNATA - 8 maggio 2022

Fiorentina-Roma

Genoa-Juventus

Hellas Verona-Milan

Inter-Empoli

Lazio-Sampdoria

Salernitana-Cagliari

Sassuolo-Udinese

Spezia-Atalanta

Torino-Napoli

Venezia-Bologna

37^ GIORNATA - 15 maggio 2022

Bologna-Sassuolo

Cagliari-Inter

Empoli-Salernitana

Hellas Verona-Torino

Juventus-Lazio

Milan-Atalanta

Napoli-Genoa

Roma-Venezia

Sampdoria-Fiorentina

Udinese-Spezia