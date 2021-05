Serie B, risultati e classifica della 35a giornata: Entella in C, bagarre per il secondo posto

vedi letture

Si sono giocate oggi pomeriggio le gare valide per la 35esima giornata de.la Serie B. Match point sprecato per l’Empoli che cade sul campo dell’Ascoli, non fruttando il ko della Salernitana nel big match contro il Monza. Tutto aperto per il secondo posto, vista la sconfitta del Lecce contro il Cittadella. L’Entella retrocede in Serie C. Per quanto riguarda la zona retrocessione, netta vittoria del Cosenza contro il Pescara. Vince anche la Reggiana contro il Pordenone e come detto l'Ascoli con l'Empoli: la squadra di Sottil, quintultima in classifica, ha 5 punti di vantaggio sul Cosenza quartultimo. Se questo vantaggio dovesse continuare fino alla fine, non si giocherebbe il playout con retrocessione diretta delle ultime quattro in classifica. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata:

Risultati

Ascoli-Empoli 2-0

Brescia-SPAL 3-1

Cosenza-Pescara 3-0

Cremonese-Reggina 1-1

Entella-Vicenza 1-2

Frosinone-Pisa 3-1

Lecce-Cittadella 1-3

Reggiana-Pordenone 1-0

Salernitana-Monza 1-3

Venezia-Chievo 3-1

Classifica aggiornata

Empoli 67

Lecce 61

Salernitana 60

Monza 58

Venezia 56

Cittadella 53

SPAL 50

Chievo 49

Reggina 48

Brescia 47

Cremonese 44

Vicenza 44

Pisa 44

Frosinone 43

Pordenone 41

Ascoli 40

Cosenza 35

Reggiana 34

Pescara 29

Entella 23*

*retrocessione matematica in serie C