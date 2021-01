Torino, pareggio amaro contro la Fiorentina. Ma il Gallo finalmente si sblocca

vedi letture

Bicchiere mezzo vuoto per il Torino dopo l’1-1 interno contro la Fiorentina. Un pareggio (clicca qui per la classifica) agganciato dai granata al fotofinish nonostante un doppio vantaggio numerico dovuto alle espulsioni di Castrovilli e Milenkovic. Decide Belotti che torna al gol dopo un digiuno durato sette partite. "Il gioco è stato spezzettato a lungo e non abbiamo più giocato - è il pensiero di Davide Nicola nel post partita -. Non ci siamo imposti. Vogliamo sempre vincere ma bisogna essere lucidi e consapevoli, ho visto una prestazione dei ragazzi che ci hanno provato. Non possiamo essere soddisfatti, ci sono cose da migliorare e ho detto chiaramente che è un lungo percorso. Quando si lotta per salvarsi la testa non va di pari passo col corpo e si fanno errori, ma non mi interessano, guardo alla reazione e alle sette occasioni da gol create contro le tre della Fiorentina. Non ci hanno messo molto in difficoltà, loro hanno un precedente percorso alle spalle rispetto a noi e hanno acquisito identità da più tempo, siamo consapevoli che c'è da migliorare nei tempi e nella gestione delle emozioni. Potenzialmente possiamo fare molto di più, l'atteggiamento l'ho visto però".