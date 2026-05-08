Un'altra rissa a Madrid, è caos Real. E i tifosi adesso vogliono l’addio di Mbappé

La tensione all’interno del Real Madrid non è certo una novità, ma quanto accaduto oggi rischia di lasciare strascichi pesantissimi sul futuro dello spogliatoio blanco. Al centro della vicenda ci sarebbe infatti una violenta lite tra Federico Valverde e Aurelien Tchouameni.

Secondo le ricostruzioni provenienti dalla Spagna, tutto sarebbe iniziato già nella mattinata a Valdebebas, quando il mancato saluto dell’uruguaiano nei confronti del compagno avrebbe contribuito a rendere il clima particolarmente teso. Durante l’allenamento, poi, alcuni atteggiamenti di Valverde avrebbero ulteriormente aggravato la situazione, fino a far esplodere il confronto negli spogliatoi. La discussione sarebbe rapidamente degenerata in uno scontro fisico: Tchouameni avrebbe colpito con forza Valverde, facendolo cadere violentemente a terra. Nell’impatto, il centrocampista uruguaiano avrebbe battuto la testa contro un tavolo, riportando un trauma che lo avrebbe lasciato stordito. Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Valverde sarebbe stato trasportato in ospedale in stato semi-cosciente e con alcuni vuoti di memoria legati all’accaduto. In serata il Real Madrid ha fatto sapere che il calciatore ha riportato un trauma cranico che lo terrà fuori tra i 10 e i 14 giorni, saltando le gare con Barcellona e Real Oviedo.

Valverde ha provato a distendere il clima attraverso una storia apparsa sul proprio profilo Instagram: "Ieri ho avuto un incidente con un compagno a causa di una giocata in allenamento, dove la stanchezza della competizione e la frustrazione fanno sì che tutto si ingigantisca. In uno spogliatoio normale queste cose possono succedere e si risolvono tra di noi senza che vengano rese pubbliche. Evidentemente qui c’è qualcuno dietro che corre subito a raccontare tutto, unito a una stagione senza titoli in cui il Madrid è sempre al centro dell’attenzione e tutto viene amplificato. Oggi abbiamo avuto un altro diverbio. Durante la discussione ho colpito accidentalmente un tavolo, procurandomi un piccolo taglio sulla fronte che ha richiesto una visita di controllo in ospedale. In nessun momento il mio compagno mi ha colpito e nemmeno io l’ho fatto, anche se capisco che per voi sia più facile credere che ci siamo picchiati o che sia stato intenzionale, ma non è successo. Mi dispiace che la mia rabbia per la situazione, la frustrazione nel vedere che alcuni di noi stanno arrivando alla fine della stagione con le ultime energie, dando tutto, mi abbia portato fino al limite di discutere con un compagno". Nonostante queste parole, il Real Madrid ha già fatto sapere che i due calciatori verranno punti. Anche Tchouameni, oltre a Valverde, salterà quasi certamente il Clasico, ma in Spagna si vocifera che la vicenda potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato (QUI l'approfondimento).

Un periodo per nulla facile per il club madrileno, che sta facendo i conti anche con la bufera attorno al nome di Kylian Mbappé. Le recenti scappatelle in Italia nel pieno del recupero dall'infortunio assieme alla fidanzata che hanno coinvolto l'attaccante francese non sono per nulla piaciute ai tifosi, che sul web hanno indetto una raccolta firme perché il Real Madrid lo ceda dal nome '#MbappéOut'. In poche ore la petizione online ha raccolto migliaia di adesioni, tanto che lo stesso entourage di Mbappé si è dovuto esprimere in merito: "Una parte delle critiche si basa su un'eccessiva interpretazione di elementi legati a un periodo di recupero strettamente supervisionato dal club. Questo non corrisponde alla realtà dell'impegno e del lavoro che Kylian svolge quotidianamente per il bene della squadra".