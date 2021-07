Un esterno a sorpresa: il Milan ha in pugno Fodé Ballo-Touré, sarà il vice-Theo Hernandez

Un esterno a sorpresa, il Milan ha in pugno il possibile vice-Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Come raccontatovi in queste ore su TMW, già questa settimana i rossoneri potrebbero chiudere infatti per Fodé Ballo-Touré. Terzino in forza al Monaco, il classe 1997 arriverebbe come alternativa del francese ex Real e Atletico Madrid.

La trattativa fra il Diavolo e il club monegasco è già entrata nella sua fase avanzata, con Maldini intenzionato a rilevare il calciatore in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.