Un incontro per mettere tutti d'accordo: il Milan e Calhanoglu, più vicini al rinnovo

Un incontro per arrivare più vicini al rinnovo. È quello che è andato in scena a casa Milan tra la dirigenza rossonera e Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu. Un meeting rapido, senza la fumata bianca ma con tanto ottimismo, per una questione più che spinosa data la scadenza del contratto del fantasista turco, attualmente prevista a giugno 2021. Ma Calha e il Milan sono pronti ad andare oltre: nel vertice si sono finalmente poste basi solide all’atteso prolungamento. E la distanza tra le parti è calata notevolmente: se prima il giocatore chiedeva 6 milioni di euro all’anno e il Milan non si spingeva oltre i 3,5 la cifra che mette d’accordo tutti dovrebbe essere 4,5 milioni annui bonus (facili da raggiungere) compresi. La fumata bianca, come detto, ancora non s’è vista dal conclave del Diavolo. Ma un deciso passo perché arrivi sì.