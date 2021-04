Un punto in meno dal titolo o due punti in meno dal Milan? L'1-1 di Napoli soddisfa Conte

L'Inter fa 1-1 a Napoli: poco spettacolo ma un pareggio che soddisfa tutti . Apre un autogol in compartecipazione tra Handanovic e De Vrij, chiude la gara un eurogol di Eriksen. "Un punto in più per l'obiettivo Scudetto" , dirà dopo la partita Nicolò Barella, rientrato in campo dopo la squalifica. Le pagelle di Tuttomercatoweb.com premiano la gara di Eriksen ma steccano Lautaro Martinez.