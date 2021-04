Le pagelle dell'Inter - Handanovic-De Vrij, che errore! Eriksen da MVP, Lautaro fa flop

vedi letture

Napoli-Inter 1-1 al 90'

Handanovic 5 Il pallone a ogni costo. L'imperativo di ogni portiere sulle uscite alte o basse che siano, non si dimostra un dogma per Handanovic. Che con la papera, pur in concorso di colpa, finisce nuovamente nel rullo compressore delle critiche.

Skriniar 6 Insigne si inserisce nella sua mattonella e propizia l'autorete da comiche firmata Handanovic e De Vrij. Poi tira di nuovo su la muraglia vista in tutta la stagione.

De Vrij 5.5 Non salta ma frena e sbatte su Handanovic. E regala una rete pesante al Napoli. Un solo errore ma che rischiava di frenare la corsa Scudetto dell'Inter. Poi la solita grinta e sostanza di sempre.

Bastoni 6 Non va mai in gran sofferenza: tiene bene su Politano e anche quando Osimhen si allarga sulle sue latitudini, dimostra personalità da veterano.

Hakimi 6.5 Quando parte in verticale è una delizia per gli occhi. Atleta straordinario, si perde talvolta davanti allo specchio ma vederlo andar di gran carriera sulla fascia è uno spettacolo.

Barella 5.5 Torna dalla squalifica ma lì Fabian Ruiz stasera giganteggia. Anche davanti a Zielinski e alle giocate del polacco, mette su il muretto ma non va mai in fase di riproposizione.

Brozovic 6 Alti e bassi, non è nel solito mood freddo e glaciale di sempre. Troppi tocchi, va in sofferenza quando la trequarti del Napoli lo punta e finisce fuori dal gioco.

Eriksen 7 Il danese è l'istantanea che racconta la stagione dell'Inter: orgoglio, classe, riscatto. Sapersi reinventare, saper concludere, decidere. Il gol è un capolavoro balistico. (dall'84' Gagliardini sv)

Darmian 6 Prova a contenere Politano, prova a tener basso Di Lorenzo. Riesce discretamente in entrambi i compiti: Conte lo preferisce dall'inizio a Perisic, si dimostra jolly utile anche in zolle non sue. (dal 68' Perisic 6 Esegue la comanda: tener bassi gli avversari, provare a non far rimpiangere la prestazione di sostanza di Darmian)

Martinez 5 Il Toro stavolta fatica, giocando una gara di una voglia pazzesca ma di pochissima sostanza. Rimbalza sulla diga del Napoli, rimbrottato talvolta anche dai compagni di squadra. (dal 75' Sanchez sv)

Lukaku 6.5 Una forza della natura: spalle alla porta, in verticale, in velocità, quando c'è da far manovra. Big Rom ha imparato il mestiere: sfiora il gol due volte, fermato dai legni.

Conte 6 E' l'Inter: sostanza, difesa, gioco verticale, i galloni da generale a Lukaku, le idee delegate a Eriksen. Mancano Lautaro, Barella e Brozovic, sicché la manovra è monca e anche l'abbrivio talvolta manca.