Un punto utile per la salvezza. Ma la buona notizia per il Genoa è il ritorno di Biraschi

Genoa e Udinese non si fanno male e si spartiscono un punto buono per l'obiettivo salvezza per entrambe. Il Grifone ha forse qualche piccolo rimpianto visto che negli ultimi due minuti, prima con Zajc e poi con Behrami, hanno avuto l'opportunità per vincere addirittura la partita. Le buone notizie però arrivano dal rientrante Biraschi, finalmente tornato dopo un lungo periodo.

Contento Ballardini per il pari, convinto che il Sassuolo sia una grande squadra, ma anche che l'esclusione di Scamacca sia una scelta tattica perché viene prima la squadra. Invece per Perin, anche lui felice per il pari, guardando la classifica non deve mancare anche un pizzico di ambizione.