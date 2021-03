Genoa, Perin: "La classifica? Non deve mancare l'umiltà, ma nemmeno l'ambizione"

Mattia Perin, portiere del Genoa, commenta a Sky Sport l'1-1 di oggi contro l'Udinese: "Salvi non lo siamo assolutamente e lo sappiamo benissimo, dobbiamo continuare a lavorare sodo e dare continuità alle prestazioni. L'Udinese è una squadra forte, non a caso ha 33 punti. Forse meritavamo qualcosa in più, ma era importante tornare a fare punti dopo la partita di Roma. Abbiamo tanta voglia di vincere, già nel derby secondo me meritavamo la vittoria. Oggi è stata una partita equilibrata, dobbiamo dare continuità alle prestazioni che stiamo facendo".

C'è l'orgoglio di voler sorpassare più squadre possibili?

"Quello che ci ripetiamo spesso è che non può mancare l'umiltà che è il valore che ci ha permesso di fare così tanti punti nel ritorno, ma non deve mancare nemmeno l'ambizione. Finché non raggiungiamo la salvezza non possiamo prefissarci altri obiettivi, ma è giusto anche avere ambizione".

C'è qualcosa che è mancato nelle ultime gare?

"Ci sono stati degli episodi. La Sampdoria è una squadra organizzata come l'Udinese, con le loro qualità hanno saputo metterci in difficoltà. Contro il Verona forse meritavamo qualcosa in meno, contro la Sampdoria qualcosa in più, ma alla fine i risultati a fine stagione si equilibrano".