Verona, non sei fatale: ko inappellabile col Milan, ora il Sassuolo per credere ancora nell'Europa

Ci si aspettava che il Verona potesse continuare la striscia positiva, dopo il netto successo a Benevento. Contro il Milan il tecnico Ivan Juric ha confermato in blocco la squadra che solo quattro giorni fa aveva espugnato con facilità il "Vigorito" e di fronte si trovava un avversario in riserva e per giunta con tanti, troppi assenti. Che però al "Bentegodi" ha trovato le risorse necessarie per prendersi l'intera posta. Verona che perde con uno 0-2 inappellabile: i gialloblù non tirano mai in porta e sprecano l'unica sbavatura degli avversari, quando Tomori regala un pallone a Lasagna nei primi minuti: conclusione che non trova lo specchio della porta. C'è davvero poco da salvare stavolta nella squadra vista in campo, mentre deludono i giocatori più importanti finora, come Barak e Zaccagni, annullati dalla mediana rossonera. Juric non si nasconde dietro alibi e applaude l'avversario: a dodici giornate dalla fine la corsa alla Conference League non è compromessa, con una Lazio a sole cinque lunghezze e in uno stato di forma non certo di grazia. Servirà però un'immediata reazione già al prossimo turno, un vero e proprio spareggio per chi può ancora ambire a qualcosa di più di una semplice salvezza anticipata: sabato c'è il Sassuolo al Mapei Stadium, vincere ridarebbe lo slancio necessario.