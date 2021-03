Vidal scalpita, vuole rientrare: il cileno salta il riposo domenicale e lavora in palestra

Arturo Vidal non conosce la parola "sosta", o almeno così si direbbe a giudicare da quanto ha fatto vedere nelle ultime ore. Il centrocampista cileno, uno degli acquisti più attesi tra i nerazzurri e allo stesso tempo tra i meno incisivi in questa prima parte di stagione, vuole mettersi prima possibile di nuovo a piena disposizione del suo generale, Conte. Se da una parte ieri il suo procuratore ha smentito qualsiasi opzione differente dall'Inter per la prossima stagione, dall'altra il suo nuovo popolo e il suo mentore attendono di poterlo vedere davvero in azione. E allora, dopo l'intervento al ginocchio di inizio mese, ecco che adesso Vidal prova a dare gas al suo recupero, come dimostrano la seduta personalizzata del sabato ma soprattutto l'auto-imposizione di un lavoro domenicale in palestra, alla faccia del giorno di riposo. Per lui, anche per lui, presto sarà tempo di dimostrare sul campo.