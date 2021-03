Inter, Vidal salta anche la domenica di riposo: allenamento in palestra per rientrare quanto prima

vedi letture

Oggi come ieri. Arturo Vidal anche questa domenica ha saltato il giorno di riposo per continuare a lavorare ad Appiano Gentile, con l'obiettivo di ristabilirsi quanto prima dall'intervento al ginocchio a cui si è sottoposto a inizio mese. Il centrocampista cileno dell'Inter ha svolto una seduta in palestra, come da lui stesso mostrato attraverso le sue Instagram Stories mentre correva sulla cyclette.