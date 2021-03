Ag. Vidal: "Normale che ci siano offerte per lui, ma resta all'Inter. Vuole Scudetto e Champions"

Fernando Felicevich, agente del centrocampista dell'Inter Arturo Vidal, ha parlato così del futuro del suo assistito in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "Normale che ci siano delle offerte per uno del suo livello, ma rimane all’Inter. Ora vuole lo Scudetto, l’anno prossimo la Champions. A breve tornerà in campo", le sue dichiarazioni volte a spegnere sul nascere i rumors di mercato in vista della prossima estate.

Il nazionale cileno continua intanto il suo percorso di recupero dopo l'intervento chirurgico in artroscopia per risolvere i problemi al menisco sinistro del 12 marzo scorso.