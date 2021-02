Vittoria e salvezza già vicina per il Verona e Juric rilancia le ambizioni per il futuro

vedi letture

Il Verona torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive con un 2-1 in rimonta al Parma che permette alla squadra di Juric di mettersi in scia del Sassuolo e aggiungere un mattone alla salvezza, primo obiettivo stagionale e ormai virtualmente distante solo 7 punti. Barak, autore del gol numero 1000 in Serie A del club scaligero, è uno dei protagonisti di questo Verona e alla fine della partita ha anche dichiarato: "È un bel gruppo, ed è questa la nostra forza". Tra i migliori c'è anche Dimarco autore di mezzo gol (perché assegnato a Grassi) e di un assist vincente su angolo. Il presidente Setti non vuole sentire parlare di Europa, ma intanto Juric sottolinea come la società abbia fatto ampi passi verso ambizioni diverse dalla salvezza: "A livello sportivo e amministrativo, lavoriamo in totale serenità, prendiamo decisioni, non si intromette nessuno e possiamo lavorare bene tranquillamente".