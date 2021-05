Vlahovic oro di Firenze: il serbo riporta il sorriso al Franchi e avvicina i viola alla salvezza

La Fiorentina torna a vincere in casa dopo due mesi e mezzo, avvicinando il proprio grande obiettivo in questo finale di campionato. A farne le spese, nel quarto anticipo del 35° turno di Serie A disputato al Franchi, è la Lazio di mister Simone Inzaghi, sconfitta 2-0 con una prestazione di grande intelligenza e solidità, oltre che grazie alle reti del "solito" Dusan Vlahovic ( Rileggi qui la cronaca del match di TMW! ).

Sono ben 21, così, i centri in Serie A del talento serbo, quarto giocatore straniero della storia gigliata a realizzare almeno 20 gol nel massimo campionato straniero (l'ultimo era stato un certo Gabriel Omar Batistuta) e sempre più decisivo nel cammino verso l'aritmetica salvezza di Pezzella e compagni. Molto positiva anche la prova in mezzo al campo di Gaetano Castrovilli, riproposto non a caso dal 1', così come quella di Franck Ribery, apparso ancora una volta in versione vice-allenatore dopo la sostituzione ( Rileggi qui le pagelle di TMW della Fiorentina! ).

Con sette punti in più sul Benevento in classifica, mister Iachini si gode un compleanno felice e nello spogliatoio sono i suoi stessi giocatori a cantargli "Happy Birthday" dopo aver restituito, almeno per una notte, il sorriso a tutto l'ambiente. A partire dal presidente Commisso.