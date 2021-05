Le pagelle della Fiorentina - Vlahovic è il salvatore. Ribery fa tutto, calma pure Iachini

Risultato: Fiorentina - Lazio 2-0

32’ e 89’ Vlahovic

Dragowski 6,5 - Delle quattro belle parate nel primo tempo solo la metà sono in gioco, ma questo non toglie niente al merito dei suoi interventi. Anzi, il fatto che nel secondo abbia poco lavoro li valorizza di più.

Caceres 6 - L’uruguayano interpreta l’ennesimo ruolo diverso nella sua avventura fiorentina: stavolta fa il centrale di destra. Questo gli permette meno incertezze in fase di possesso, in generale prova pienamente sufficiente.

Pezzella 6 - La sua stagione è stata complicatissima, non ha saputo vestire i soliti panni da leader. Stasera però una prestazione pulita, senza chissà quali interventi ma anche senza problematiche.

Milenkovic 6 - In settimana la sua intervista ha fatto discutere, ma Iachini non ha dubbi e lo conferma titolare. Viene ripagato con un match in cui il serbo sbaglia giusto qualche pallone in impostazione, ma guadagna una piena sufficienza.

Venuti 6 - Partenza in sofferenza netta, già dopo cinque minuti è costretto ad una ammonizione precoce che rischia di condizionarne il prosieguo. Per fortuna sua, e dei suoi compagni, non è così.

Bonaventura 6 - Senza Amrabat tocca più a lui che a Castrovilli fare il lavoro sporco: si mette a disposizione senza colpo ferire, non rinunciando a qualche scorribanda nell’altra metà campo. Non tutto gli riesce, però.

(Dal 73’Amrabat 6 - Il marocchino entra bene e mette in campo ciò che serve nel finale: attenzione, corsa e niente spazi da aggredire per gli altri. Ingresso apprezzabile).

Pulgar 6,5 - Ci mette un po’ a salire in cattedra, ma nel secondo tempo diventa una diga fondamentale davanti alla difesa: è anche grazie a lui se la Lazio smette di creare pericoli. Corona il tutto consegnando l’assist del 2-0 sulla testa di Vlahovic.

Castrovilli 7 - Riproposto da titolare, giustifica la scelta di Iachini due volte su tutte: al 32’ lo fa in maniera decisiva, innescando Biraghi per l’1-0, a metà ripresa è lui a servire direttamente Vlahovic. Tanto prezioso che Iachini lo tiene dentro pure acciaccato.

(Dal 93’ Quarta s.v.)

Biraghi 6,5 - Nonostante un dirimpettaio come Lazzari soffre relativamente ed anzi, quando ha spazio per affondare trova il modo di far male. Alla mezz’ora è lui per esempio a servire il pallone al bacio per Vlahovic.

Vlahovic 8 - Tocca un traguardo storico come i 20 gol in campionato: è solo il quarto a riuscirci nella storia della Fiorentina. Non solo lo raggiunge, ma lo supera chiudendo il match saltando sopra Luiz Felipe per la doppietta. A Firenze la sua faccia è quella del salvatore.

Ribery 6,5 - Al servizio dei compagni, c’è il suo zampino nelle principali occasioni create su azione del primo tempo, tranne che sul gol. Concentrando gli avversari su di lui, ha aperto la strada agli altri. In panchina calma pure Iachini.

(Dall’85’ Kouame s.v.)

Allenatore: Iachini 7 - Poche novità nell’undici: inverte Caceres e Milenkovic nei tre e toglie Amrabat, preferendogli Castrovilli. Un gran bel primo tempo: approccio solido, compattezza e capacità di soffrire, ma anche colpire quando c’è l’occasione sono le parole chiave. Il secondo va anche meglio: la Lazio trova meno varchi e i suoi pian piano si portano avanti, trovando il raddoppio che chiude il match e porta in tasca tre quarti di salvezza. Furia nel finale, serve Ribery per calmarlo.