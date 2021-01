Zhang smentisce le voci sulla cessione dell'Inter. Conte parla di Scudetto e dribbla il Trap

L'Inter sarà la prima squadra, insieme al Crotone, a scendere in campo in questo 2021 appena cominciato. E la vigilia della prima dell'anno è stata caratterizzata anche dalle voci riguardanti il possibile passaggio di mano da parte del gruppo Suning. Una notizia che però ha trovato secca e pronta smentita da parte del presidente Steven Zhang, con un comunicato.

Nel frattempo, dalla Pinetina, Antonio Conte preparava mediaticamente la sfida agli uomini di Stroppa: "Crediamo nello scudetto", ha candidamente ammesso l'allenatore nerazzurro davanti a microfoni e telecamere. Dalla sala stampa del Suning Training Center l'allenatore nerazzurro è tornato anche sull'incontro con la società per parlare di mercato, così come sull'addio di Radja Nainggolan: "Inutile parlare di chi non fa parte dell'Inter". In chiusura, bello e sentito pensiero per Giovanni Trapattoni, uno dei mentori dello stesso Conte e allenatore con un passato vincente in nerazzurro: "Ha fatto cose importanti nella storia dell'Inter, ha vinto e non oso paragonarmi a lui. E' un'icona del calcio italiano, spero di fare qualcosa di importante come ha fatto lui".