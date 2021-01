live Inter, Conte: "Crediamo nello scudetto. Trap? Un'icona, voglio fare come lui"

Sette vittorie di fila e caccia al primo posto che continua con il lunch match di domani a San Siro contro il Crotone. Antonio Conte, che potrebbe convocare Alexis Sanchez, presenterà a breve la sfida dal Suning Training Centre di Appiano Gentile.

Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

Che match si aspetta contro questo Crotone dopo la sosta? - "Una gara impegnativa come tutte le altre in Serie A. Hanno chiuso l'anno passato con una promozione e con una vittoria contro il Parma. Ripartire dopo le feste è sempre un'incognita, vogliamo proseguire con questa serie positiva"

Che aspettative ha in questa seconda parte di stazione? - "Dobbiamo confermarci tra le squadre che proveranno a vincere lo scudetto. Dobbiamo continuare a essere credibili"

La rosa ha le qualità per giocarsela fino alla fine? - "Dobbiamo avere il dovere di credere e lottare fino alla fine per raggiungere il massimo, quando giochi e alleni l'Inter devi farlo. Incontro con il club? Giusto che rimanga privato per rispetto nei confronti di tutti"

Siamo oltre un terzo di campionato, l'idea di essere a +9 sulla Juventus (deve recuperare una gara, ndr) che significato ha? - "Il campionato è equilibrato, più che in passato. Ogni partita va sudata per vincere, nessuna gara è facile e alla fine emergeranno dei valori importanti: lavoro e organizzazione. Così si vince"

Perché Nainggolan non ha funzionato all'Inter? - "Inutile parlare di chi non fa parte della rosa. Gli auguro tutte le fortune, lo salutiamo e abbracciamo con affetto"

La squadra è ora come la voleva lei o deve ancora evolversi? - "Dopo un anno e mezzo di lavoro, possiamo permetterci delle varianti anche a partita in corso. Lo abbiamo fatto anche a inizio stagione con Sanchez dietro le punte. L'importante è che i concetti base restino immutati, ci sono dei momenti in cui durante la gara serve sparigliare le carte, ma ciò che siamo e facciamo viene da una cultura calcistica ben presente ai nostri calciatori"

Trapattoni, uno dei suoi maestri, nell'anno dei record, disse di credere nel titolo: quanto è importante la fiducia? - "Colgo l'occasione per salutare il mister, per me è stato anche un secondo padre. Non lo sento da un po' e gli faccio tanti auguri di buon anno. Ha fatto cose importanti nella storia dell'Inter, ha vinto e non oso paragonarmi a lui. E' un'icona del calcio italiano, spero di fare qualcosa di importante come ha fatto lui"

Cosa può darvi Vidal a livello tattico? - "La sua posizione cambia in base al possesso. Il Verona costruiva con tre centrali e due centrocampisti, noi perciò portavamo su anche Arturo, ma in realtà rimane interno di centrocampo. E' bravo ad attaccare e in fase di non possesso"

Dove è ancora possibile migliorare come squadra? - "Chiedo sempre tanto ai miei calciatori, possono sempre migliorare e questo è quello che chiedo. Tatticamente, mentalmente e anche dal punto di vista della gestione, dentro e fuori dal campo. Io guardo sempre all'eccellenza"

