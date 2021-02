Dybala, rinnovo o addio. Ma quanto vale oggi?

"Il rinnovo? Ne parliamo e ne parleremo nei prossimi giorni. O mesi". Le parole di Fabio Paratici, nella serata di ieri e prima della vittoria facile contro il Crotone allo Stadium, assomigliano molto a una pietra tombale sulle tante discussioni nel prolungamento di Paulo Dybala. Gli agenti dell'argentino avevano chiesto degli incontri durante gennaio alla dirigenza, ma la risposta era stata abbastanza semplice. "Abbiamo già inoltrato un'offerta", quasi a dire che non servivano ulteriori rendez vous per la Joya.

ULTIMO ANNO DI CONTRATTO - Eppure mancano solamente dodici mesi alla scadenza. O meglio, sarà così a giugno, quando la Juventus probabilmente ricomincerà a parlare con Dybala del rinnovo. Da una parte l'argentino vorrebbe un aumento contrattuale. Dall'altro i bianconeri sanno che ci sono pochi club che possono pareggiare la loro offerta, intorno ai 10 milioni di euro annui, già migliorativa rispetto agli attuali 7 più bonus che percepisce Dybala. Con il Barcellona in difficoltà, il Real che va su Mbappé, il mercato italiano che non si smuove e il PSG che è già coperto in quel senso, ci sono solo possibilità in Inghilterra. Difficile pensare a qualcosa di meglio.

QUANTO VALE ORA? Se è vero che per certi calciatori è quasi impossibile arrivare a un divorzio, basti vedere il Milan con Calhanoglu o Donnarumma, la sensazione è che Dybala sia finito ai margini delle intenzioni juventine. Perché con Cristiano Ronaldo davanti gli altri sono destinati a mettersi a disposizione, oppure ricevere le briciole. L'ex Palermo, al netto dei problemi fisici che lo hanno accompagnato, non ha più brillato molto dall'arrivo del portoghese. Un motivo ci sarà. E quanto può valere un Dybala in questo momento, con una pandemia che sta attaccando completamente il mondo? È dura anche parametrare chi chiede (e non riceve) un rinnovo da oramai due anni.