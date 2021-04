La svolta Conte: Serie A pronta a tornare alla 'normalità' dopo l'anomalia di Sarri

L'Inter che nella serata di ieri ha conquistato il suo undicesimo successo consecutivo e ha ulteriormente ipotecato il discorso Scudetto è squadra che ha dato la svolta alla sua stagione da quando ha trovato una solidità difensiva che era mancata nella prima parte di stagione.

Di questi undici successi sette sono arrivati senza subire reti e nelle ultime tredici partite - quindi negli ultimi tre mesi - la squadra di Conte ha incassato quattro gol.

Dopo ieri, dopo il gol di Scamacca, la difesa nerazzurra è tornata la migliore del campionato: 27 subiti in 30 giornate. Come la Juventus. Ma è un dato in rimonta per i nerazzurri che al giro di boa, al termine del girone d'andata, aveva solo la quinta migliore difesa del campionato insieme all'Atalanta di Gasperini.

Poi il cambio di rotta, una Inter più cinica ma soprattutto più solida. Skriniar-De Vrij-Bastoni è diventato il migliore reparto difensivo della Serie A e il più riconoscibile. Certezza fondamentale per il cambio di passo, l'arma in più a disposizione di Antonio Conte.

16 - Per la prima volta dal 2003/04 (il Milan in quel caso) un campionato di Serie A viene vinto da una squadra che non ha né il miglior attacco, né la miglior difesa. Metamorfosi.#JuveRoma pic.twitter.com/17ge7ezkCb — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 1, 2020

Si torna alla normalità. Lo scorso anno la Juventus di Maurizio Sarri ha vinto il campionato senza la migliore difesa. Non accadeva da 16 anni e quest'anno ci sono buone possibilità che accada di nuovo. Il trend infatti è favorevole ai nerazzurri, che da quando hanno abbassato la saracinesca hanno inserito la sesta marcia. E non hanno più intenzione di alzarla.

Gol subiti dalle prime sette in classifica in Serie A nelle ultime 13 giornate

Inter 4 gol subiti

Milan 16

Juventus 9

Atalanta 13

Napoli 18

Lazio 14

Roma 18