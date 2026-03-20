Un talento al giorno, Daniel Yáñez: la freccia lanciata da Arbeloa tra i grandi

Tra i volti nuovi introdotti da Arbeloa nel nuovo Real Madrid, c'è anche Daniel Yáñez, giovane attaccante esterno spagnolo nato a Cádiz nel 2007 e arrivato al Real Madrid dopo aver iniziato la sua formazione nelle giovanili del Cádiz e in altre realtà locali andaluse. Esterno destro prevalentemente mancino, si distingue per velocità, dribbling secco e capacità di creare superiorità numerica sulle fasce, unendo un'ottima tecnica individuale a un'intelligenza nel movimento senza palla e a una buona lettura delle situazioni offensive. Il suo stile di gioco esplosivo e diretto lo rende un pericolo costante per le difese avversarie, con un'attitudine aggressiva e una fame di gol che lo ha fatto emergere rapidamente nelle categorie inferiori.

La sua progressione nella cantera del Real Madrid è stata impressionante: dopo aver brillato nelle giovanili e nella Youth League, ha conquistato minuti importanti con il Castilla e ha ricevuto convocazioni e presenze con la prima squadra, diventando uno dei canterani più promettenti e affidabili. La sua esplosione ha generato grande entusiasmo tra i tifosi, che vedono in lui un talento capace di reggere la pressione dei grandi palcoscenici e di contribuire con personalità, assist e giocate decisive al progetto del club.

Nome: Thiago Pitarch

Data di nascita: 28 marzo 2007

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: centrocampista

Squadra: Real Madrid

Assomiglia a: Toni Kroos

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