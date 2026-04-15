TMW Chi è Daniel Yanez? Il Como prova a pescare ancora a Madrid, i precedenti incoraggiano

Oggi Fabregas non ha nascosto l'intenzione di pescare nuovamente dalla Liga per rafforzare la propria squadra, in particolare il Real Madrid, che al Como ha già regalato due perle: "E' vero, siamo sempre in movimento. Vedere il giocatore dal vivo, sensazione e controllo, troppo importante. Stiamo cercando per il futuro, per migliorare, sappiamo i risultati di Nico e Ramon". Il riferimento, velato è a Daniel Yanez, gioiellino classe 2007 che Arbeloa ha già fatto esordire con le merengues in Prima Squadra

Canale privilegiato col Real

Non è un mistero che il Como e lo stesso Fabregas vantano un canale privilegiato con la società di Florentino Perez, dalla quale hanno già attinto e pescato diversi rinforzi come Nico Paz e Jacobo Ramón nell’ultimo biennio. Occhio quindi, in vista dell’estate, al più classico dei “non c’è due senza tre”, visto che la società lariana ha messo gli occhi sull’esterno offensivo. Il talento classe 2007 rappresenta uno dei gioielli più interessanti della cantera madridista e si sta mettendo in luce nelle fila della Castilla, ovvero la seconda squadra del Real che milita in Primera Federacion.

Esterno destro di piede mancino, con grande fame di gol

Ma di che giocatore parliamo? Esterno destro prevalentemente mancino, si distingue per velocità, dribbling secco e capacità di creare superiorità numerica sulle fasce, unendo un'ottima tecnica individuale a un'intelligenza nel movimento senza palla e a una buona lettura delle situazioni offensive. Il suo stile di gioco esplosivo e diretto lo rende un pericolo costante per le difese avversarie, con un'attitudine aggressiva e una fame di gol che lo ha fatto emergente. E se fosse lui l'erede di Nico Paz in riva al lago?