Como, occhi sull'ennesimo gioiellino de La Fabrica: contatti per Daniel Yanez

Non è passata affatto inosservata la presenza martedì sera sulle tribune del Santiago Bernabéu di Cesc Fabregas: il blitz madrileno del tecnico del Como riguarda il mercato, considerando quanto il club lacustre sia abile nel valorizzare i talenti emergenti provenienti dai club iberici, evidenzia oggi Tuttosport.

Yanez obiettivo per il centrocampo: può essere il prossimo Paz

Non è un mistero che il Como e lo stesso Fabregas vantano un canale privilegiato con la società di Florentino Perez, dalla quale hanno già attinto e pescato diversi rinforzi come Nico Paz e Jacobo Ramón nell’ultimo biennio. Occhio quindi, in vista dell’estate, al più classico dei “non c’è due senza tre”, visto che la società lariana ha messo gli occhi sull’esterno offensivo Daniel Yanez. Il talento classe 2007 rappresenta uno dei gioielli più interessanti della cantera madridista e si sta mettendo in luce nelle fila della Castilla, ovvero la seconda squadra del Real che milita in Primera Federacion.

Contatti avviati con la regia della stessa agenzia che cura gli interessi di Paz. Per la serie: un affare tira l’altro. Tanto che in caso di Champions il Como farà di tutto per provare a trattenere Nico in riva al Lago ancora un anno. Opzione da non scartare a priori, visto che il Real può utilizzare la recompra da 10 milioni sul cartellino fino all’estate 2027.