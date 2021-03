Un talento al giorno, Elias Solberg: la Juve guarda all'emergente Norvegia

vedi letture

In attesa di poter accogliere un norvegese ben più famoso, la Juventus ha chiuso per un connazionale di grande prospettiva, il classe 2004 Elias Solberg. Centrocampista offensivo (in patria è paragonato al connazionale Hauge), gioca nel Ullensaker/Kisa, formazione della seconda divisione norvegese. Nello scorso campionato, Solberg ha giocato 14 partite (di cui nove da titolare) segnato tre gol. Sembra che uno dei fattori decisivi nella scelta di Solberg sia stata la possibilità di mettersi alla prova subito coi grandi, facendo spola tra Prima Squadra e Under 23 bianconere.

Nome: Elias Solberg

Data di nascita: 3 marzo 2004

Nazionalità: norvegese

Ruolo: centrocampista offensivo/ala destra

Squadra: Ullensaker/Kisa

Assomiglia a: Jens Petter Hauge