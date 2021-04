Un talento al giorno, Evan Rotundo: folletto a stelle e strisce nel vecchio continente

Il calcio statunitense, nell'ultimo periodo, ha messo in mostra tanti talenti pronti ad essere protagonisti in Europa. Uno dei nomi più interessanti è quello di Evan Rotundo, classe 2004 nato in California che lo Schalke 04 ha deciso di portare nel vecchio continente. Piccolo di statura, appena 164 centimetri, Rotundo è un numero 10 tutto talento e visione di gioco. Dotato di una buona tecnica, è spesso decisivo anche in zona gol grazie ai suoi inserimenti.

Nome: Evan Rotundo

Data di nascita: 9 luglio 2004

Nazionalità: statunitense

Ruolo: trequartista

Squadra: Schalke 04

Assomiglia a: Sebastian Giovinco