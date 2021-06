Un talento al giorno, Folarin Jerry Balogun: l'Arsenal pronta a lanciare l'ennesimo gioiello

vedi letture

L'Arsenal ha annunciato di aver siglato un nuovo contratto "a lungo termine" con Folarin Balogun. L'attaccante classe 2001 ha esordito in prima squadra nella scorsa stagione e segnato due reti in 5 presenze di Europa League. Parliamo di un attaccante molto rapido, che nelle varie squadre giovanili dei Gunners si è distinto come un vero gioiello, senza per ora seguire il percorso dei vari Saka e Smith-Rowe. Il prossimo potrebbe essere il suo anno, anche perché la personalità non gli manca e lo stesso Arteta lo ha più volte elogiato oltre che coinvolto negli allenamenti della Prima Squadra.

Nome: Folarin Jerry Balogun

Data di nascita: 3 luglio 2001

Nazionalità: anglo-americano

Ruolo: attaccante

Squadra: Arsenal

Assomiglia a: Pierre-Emerick Aubameyang