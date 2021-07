Un talento al giorno, Giorgi Abuashvili: la prossima scommessa in casa Porto

vedi letture

L'ultima scommessa del Porto viene dalla Georgia: il 2003 Giorgi Abuashvili è un attaccante esterno di sinistra ma che dà il meglio di sè quando si accentra e fa male con il suo educatissimo piede destro. Calciatore estremamente tecnico, è sempre stato il punto di riferimento per le squadre in cui ha giocato, che siano di club o in nazionale: dovrà dimostrare di esserlo anche nella seconda squadra del Porto, dove non mancheranno di certo compagni estremamente dotati dal punto di vista tecnico.

Nome: Giorgi Abuashvili

Data di nascita: 8 febbraio 2003

Nazionalità: georgiano

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Porto

Assomiglia a: Lorenzo Insigne