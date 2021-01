Un talento al giorno, Luis Sequeira: per il San Lorenzo un 2003 ricco di qualità

Con i suoi sedici anni e dieci mesi al momento dell'esordio, Luis Sequeira è diventato il terzo debuttante più giovane del massimo campionato argentino del 2020: nel San Lorenzo di Gaich e Palacios il 2003 forse passa inosservato, ma non agli scout più attenti. Sequeira è un centrocampista capace di abbinare qualità e dinamismo e sia nel San Lorenzo che con l’Argentina Sub 17 ha fatto la mezzala adattandosi anche al ruolo di esterno d’attacco in alcune occasioni. Un gioiellino che a 17 anni è già una certezza per la Prima Squadra, un calciatore destinato a diventare il futuro del Ciclón.

Nome: Luis Sequeira

Data di nascita: 8 gennaio 2003

Nazionalità: argentino

Ruolo: mezzala o esterno d'attacco

Squadra: San Lorenzo

Assomiglia a: Angel Di Maria