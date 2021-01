Un talento al giorno, Sergio Arribas: un nuovo "orgullo canterano" per Zidane

vedi letture

Membro chiave dei campioni in carica della Youth League, Sergio Arribas, talento classe 2001 del Real Madrid, quest'anno ha avuto anche la possibilità di esoridire in Champions League, stavolta quella dei grandi, contro il Borussia Mönchengladbach, alla sesta giornata dei gironi eliminatori. Per il guizzante attaccante esterno delle merengues la giusta coronazione di un anno superlativo, il 2020. Quello nuovo potrebbe invere regalare un primo prestito per crescere con una esperienza lontana da Madrid.

Nome: Sergio Arribas

Data di nascita: 30 settembre 2001

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: ala destra

Squadra: Real Madrid

Assomiglia a: José María Callejón