Al Granillo la sfida fra chi ha sbagliato più rigori in Serie B

vedi letture

Ammontano solamente a 5 i gol marcati dal Monza in casa della Reggina nelle sfide di cadetteria. Nel 1967-1968 ne rintracciamo 3: Prato, Galli, Strada. Nel 1972-1973 altri 2: Ferrari, Sanseverino.

Con un dato del genere difficile avere un bilancio dei precedenti positivo.

E difatti la Reggina ha sempre raccolto punti, 9 vittorie più 1 segno X, tranne che nell’incrocio del 1972-1973 quando fu battuta per 0-2.

Il faccia a faccia sullo Stretto mancava dalla stagione 1998-1999, quando fu pareggio ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0. Un segno X che portò a 3 i match utili consecutivi per i granata.

Tornando all’attualità…

All’andata fu 1-0 per i brianzoli con Mota Carvalho match winner grazie a un colpo di testa quando il cronometro dell’arbitro segnava il minuto 54.

Dando uno sguardo alle statistiche sui rigori, scopriamo che Reggina e Monza sono, assieme a Pescara e Salernitana, le squadre che ne hanno falliti più di tutti in rapporto a quelli calciati. Ovviamente considerando soltanto la Serie B 2020-2021.

I lombardi ne hanno tirati 8 e segnati 5.

I calabresi ne hanno battuti 5 e spediti in rete 2.

Chi li ha sbagliati?

Per il Monza 1 Gytkjaer (alla prima di campionato) e 2 Boateng. Per la Reggina 1 Menez e 2 German Denis.

Singolarità tutti e 6 i penalty sono stati falliti fra le mura amiche, al Granillo per i granata, al Brianteo per i biancorossi.

Classifica del 2021: Monza con 1,64 punti/match (4V – 6X – 1P con 12GF e 9GS); Reggina con 1,45 punti/match (4V – 4X – 3P con 12GF e 10GS).

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO CALABRIA (SERIE B)

11 incontri disputati

9 vittorie Reggina

1 pareggio

1 vittoria Monza

17 gol fatti Reggina

5 gol fatti Monza

PRIMA SFIDA A REGGIO CALABRIA (SERIE B)

Reggina-Monza 1-0, 33° giornata 1965/1966

ULTIMA SFIDA A REGGIO CALABRIA (SERIE B)

Reggina-Monza 0-0, 2° giornata 1998/1999